» تصريحات نارية لهنا شيحة في أول ظهور لها بعد الانفصال عن فلوكس

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هنا شيحة

أطلقت الفنانة هنا شيحة عددًا من التصريحات النارية في أول ظهور لها عقب الطلاق من الفنان أحمد فلوكس.

وقالت "هنا" في لقاء مع مجلة "كاريزما" : "أتمنى تقديم عمل فني يسلط الضوء على قضايا الأسرة ومعاناة المرأة المطلقة، هي تتحمل كافة المسئوليات، وتربية الأطفال والنجاح في عملها، وهذا يعد معاناة يومية".

وتحدثت هنا عن مواصفات الرجل المثالي قائلة: "أراه في والدي، تتمثل فيه كل الصفات الجميلة، طيب وجدع وحنون ويعطيني مساحتي الشخصية ويستوعبني ويناقشني دائمًا ولا يرغمني علي شئ".

وتابعت: "أعتقد أن هذا ما تريده المرأة من الرجل، فالرجل الحقيقي لا يرغم المرأة على التغيير، هو موجود ولكن أحيانًا (مش بنشوف)".

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