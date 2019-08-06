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كم تبرع ساويرس لإعادة بناء معهد الأورام؟

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علق رجل الأعمال المهندس "نجيب ساويرس"
علق رجل الأعمال المهندس "نجيب ساويرس"

أحمد عادل شعبان

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نجيب ساويرس

كشف الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" عن الرقم الذي تبرع به رجل الأعمال نجيب ساويرس لمعهد الأورام بعد التفجير الذي طال أجزاء منه.

وقال "أديب" في برنامجه إن "ساويرس" تبرع بمبلغ مليون جنيه لإعادة تصليح معهد الأورام فضلا على نصف مليون جنيه أخرى تبرع بها رجل أعمال آخر رافضا ذكر اسمه.

وبدأ "أديب" حملة تبرعات عبر برنامجه المذاع على قناة "MBC مصر" من أجل إعادة إعمار معهد الأورام بعد التفجير الإرهابي الذي حدث أمامه أول أمس.

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