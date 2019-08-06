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أغرب ما فعله والد طفلة التعذيب و زوجته في أول ظهور لهما بالقفص؟

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طفلة التعذيب
طفلة التعذيب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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طفلة التعذيب

قرر قاضي التجديد الجزئي بمحكمة جنح دمياط حبس سيدة لتورطها في تعذيب ابنة زوجها بالإضافة لحبس والد الطفلة بتهمة الشروع في القتل.

ووفقا لمصادر ، بدا الأب وزوجته في حالة لامبالاة، وتهامسا سويًا خلال جلسة التحقيق وأطلقا الضحكات غير عابئين بما حدث "حسب الوطن".

كانت قد تعرضت الطفلة هبة السعدني البالغة من العمر 8 سنوات، مقيمة بقرية الشعراء دائرة مركز دمياط، لتعذيب متواصل على يد زوجها أبيها التي لم تكل أو تمل من تعذيب الصغيرة حال فشلها في إتمام أي من الأعمال المنزلية المفروضة عليها رغم صغر سنها من تنظيف ومسح وغسيل الملابس والصحون، وهو ما أثر سلبيا على الحالة النفسية للصغيرة التي باتت ترفض الحديث مع أي شخص خشية تعرضها لتعذيب جديد، علاوة على تراجع مستواها الدراسي شيئا فشيئا ويوم الخميس الماضي لجأت الصغيرة إلى جدها والد أبيها لتشكو له ما تفعله زوجة أبيها التي انتزع من قلبها الرحمة والتي قامت في ذات اليوم بضرب الضحية على رأسها برأس حزام، ما تسبب في جروح قطعية ونزيف بالرأس، علاوة على حرقها بسكين في أماكن متفرقة من جسدها المنهك ووصولها للجد في حالة إعياء طالبة مساعدته لإنقاذها وهو ما دفع الجد للذهاب بها فورا على مركز شرطة دمياط لتحرير محضر بالواقعة وتحويلها على المستشفى التخصصى لتقديم الخدمة الطبية اللازمة.


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