تركي آل الشيخ يحرج جميع لاعبي الدوري المصري بتدوينة نارية

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تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ

أكد تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا الإسباني - أن ناديه لا يريد التعاقد مع أي لاعب من الدوري المصري وذلك بعد نشر تقارير صحفية حول نية ناديه التعاقد مع وليد أزارو لاعب الأهلي.

وقال "آل الشيخ" في بيان عبر صفحته بـ"فيس بوك" : "لم يتفاوض الميريا مع أي لاعب في الدوري المصري ولايوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي".

وأضاف: "معرفش الاشاعات دي بتطلع من فين ؟! الي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام".

وكان "آل الشيخ" اشترى نادي ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني ويديره معه المصري محمد جمال العاصي.

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