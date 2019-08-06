  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:17 ص
بحث متقدم
معهد الأورام

"الصحة" تكشف عن آخر تفاصيل مصابي حادث معهد الورام

السيسي

أول تعليق من الرئيس السيسي على حادث معهد الأورام

الإعلامي عمرو أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على حادث معهد الأورام.. هذا ما قاله

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

شاهد عيان يكشف تفاصيل انفجار محيط معهد الأورام

آمنة نصير

آمنة نصير: "مرتكبي حادث معهد الأورام هم كلاب النار"

الأرصاد الطقس

رئيس الأرصاد يكشف سر تغير لون السماء وقت الغروب

أرشيفية

«نجوم.. لكن مغتصِبون»

ياسر برهامى

مذكرات «برهامى» تكشف مفاجآت عن «الإخوان»

أم كلثوم

أغرب وصايا الفنانين.. من «حرق الأفلام» لجنازة بـ «الطبل والمزمار»

السيسي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا

السجن 20 عامًا لأمريكي أرسل عبوات ناسفة لمعارضي ترامب

عرب وعالم

محكمة أمريكية
محكمة أمريكية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من رجل أعمال على حفل مغنية الراب بـ"السعودية"

#

رجل أعمال شهير يسخر من أولاده.. والسبب مخجل

#

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم صفقة ضم "ميسي"

#

عمل بطولى لضابط مصرى.. تعرف على التفاصيل

أصدر القضاء الأمريكي بولاية نيويورك، الإثنين، قرارًا بالسجن 20 عامًا بحق شخص اعترف بإرسال عبوات ناسفة إلى قادة في الحزب الديمقراطي وشخصيات إعلامية بارزة معارضة للرئيس، دونالد ترامب.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن سيزار سايوك(56 عامًا ينتمي للحزب الجمهوري) أقر بذنبه في إرسال 16 عبوة ناسفة غير نشطة عبر البريد إلى عدد من منتقدي ترامب البارزين.
ومن أبرز من أرسلت لهم تلك العبوات وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس السابق باراك أوباما، والممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، ورجل الأعمال جورج سوروس وكذلك مقر شبكة "سي إن إن" الأمريكية قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وأشارت أن القاضي جيد راكوف حكم بعقوبة أخف من التي أوصى بها المدعون الذين دعوا إلى تطبيق عقوبة السجن المؤبد على المدان، فيما كان محامو سايوك يدعون أن استخدامه المفرط للمنشطات جعله متوهم عندما أرسل العبوات الناسفة مطالبين بتخفيف الحكم إلى 10 سنوات.
وقال محامي سايوك إن المدان "صدّق بالفعل نظريات المؤامرة التي قرأها على الإنترنت والتي ذمّ العديد منها في الديمقراطيين ونشرت شائعات أن مؤيدي ترامب في خطر بسبب الديمقراطيين"، مضيفا أن سايوك سمع أيضا ذلك يقال مباشرة من ترامب.
ولفتت الصحف إلى أن المدعين ومحاميي الدفاع تجادلوا حول ما إذا كانت احتمالية أو عدم إمكانية تفجير العبوات الناسفة من الأساس لكونها غير نشطة من شأنه التأثير على الحكم، لكن القاضي رأى أن "ما يحتسب هو ما فعله (سايوك) وما نوى فعله في الوقت الذي ارتكب فيه الجرم".
وخلال جلسة النطق بالحكم انخرط سايوك في نوبة من البكاء، وأعرب عن أسفه لما بدر منه. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان ناري لـ"الأزهر" بشأن تفجير محيط معهد الأورام
» أحد أقارب الضحايا : نبحث عن طفلين 10 و6 سنوات حتى الان
» إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار داخل ملهى ليلي بتورونتو
» رسالة من نتنياهو إلى الشعب المصري
» قطر تعزى مصر فى ضحايا "معهد الأورام"
» «جوارديولا»: «صلاح» لا يستحق هذا اللقب
» «الداخلية» تفجر مفاجآت جديدة عن تفجير«معهد الأورام»
» ضابط بالمطار يجبر كويتية على تعرية «مؤخرتها» لتفتيشها
» بالصور.. مسجد ابن طولون غارق في مياه الصرف الصحي
» الأرصاد «تجهل».. ماذا يحدث فى سماء مصر؟
» داعية سعودي شهير: من يُحرم الحفلات والرقص «داعشي»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات