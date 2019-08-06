"الصحة" تكشف عن آخر تفاصيل مصابي حادث معهد الورام

06 أغسطس 2019 - 12:54 ص

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حادث معهد الأورام أسفر عن 20 وفاة، و47 مصاب، موضحا أن المصابين تم نقلهم من خلال 50 سيارة إسعاف، وتم توزيعهم على عدد من المستشفيات.



وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك 3 حالات من المصابين في وضع خطر، وباقي الحالات من بسيط إلى متوسط، موضحا أنه تم تعرف على أغلب جثامين الوفيات، وهناك كيسين من الأشلاء.

