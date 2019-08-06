محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

06 أغسطس 2019 - 12:37 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تلقى رسالة من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، تفيد بتبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه صالح معهد الأورام.



وأضاف في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن مكتب محمد بن زايد، أكد له أنه مستعد لتقديم كل ما يحتاجه معهد الأورام، بعد الخسائر التي تعرض لها.

