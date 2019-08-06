  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
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السيسي

أول تعليق من الرئيس السيسي على حادث معهد الأورام

الإعلامي عمرو أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على حادث معهد الأورام.. هذا ما قاله

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

شاهد عيان يكشف تفاصيل انفجار محيط معهد الأورام

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إسبانيا تدين الحادث الإرهابي في محيط معهد الأورام

الحياة السياسية

انفجار معهد الأورام
انفجار معهد الأورام

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البحث عن ضحايا لانفجار معهد الأورام بمياه النيل

أدانت حكومة إسبانيا الحادث الإرهابي الذي وقع، منتصف ليل الأحد، في محيط المعهد القومي للأورام، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
أعريت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، في بيان، الاثنين، عن خالص تعازيها للسلطات المصرية وأسر الضحايا، متمنية الشفاء التام والعاجل للمصابين.

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