إسبانيا تدين الحادث الإرهابي في محيط معهد الأورام

06 أغسطس 2019 - 12:35 ص

أدانت حكومة إسبانيا الحادث الإرهابي الذي وقع، منتصف ليل الأحد، في محيط المعهد القومي للأورام، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

