تعليق مثير لـ"أديب" على حادث معهد الأورام.. هذا ما قاله

06 أغسطس 2019 - 12:04 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر قضت ليلة حزينة بسبب حادث معهد الأورام، والذي أسفر عن وفاة 20 شهيد، ومن بينهم 4 أطفال.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه يجب أن نقف من جديد، وبعد هذا "هنشوف الهري الكتير"، متوجهًا بالتعازي إلى أسر الشهداء، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.



وأوضح أن مقطع الفيديو الذي نشر عن لحظة انفجار السيارة المخخة أمام معهد القومي للأورام، يفيد أن سائق السيارة المفخخة قد تعطل لعدة ثوان وقد يكون بسبب سيارة الميكروباص التي احترقت بالكامل، موضحا أن هناك 3 سيناريوهات للمكان الذي كانت متوجه له السيارة.

