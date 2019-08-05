شاهد عيان يكشف تفاصيل انفجار محيط معهد الأورام

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السيسي

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بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام
بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

المصريون ـ متابعات

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شهود عيان يفجرون مفاجآت عن انفجار معهد الأورام

قال شاهد عيان في الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام بقصر العيني إنه كان يسير هو وصديق له بسيارتين ميكروباص في شارع القصر وفوجئنا بسيارة سوداء ملاكي تسير عكس الاتجاه.
وتابع شاهد العيان، خلال لقائه مراسل برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة صدى البلد، أن تلك السيارة كانت تسير بدون أي لوحات مرورية وكان زجاجها غامقا لا يظهر ما بداخلها.
وأضاف أن زميله حاول أن يفادي تلك السيارة التي تسير بالعكس ولكنه اصطدم بجانب السيارة الميكروباص ولم يستطع أن ينزل من باب السيارة لمشاهدة ما حدث في سيارة زميله وحدث الانفجار وقال: «لقينا الازاز بيتكسر وبني آدمين بتولع ومشوفتش حاجة قدامي».
وكشف الشاهد الرئيسي في الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام بقصر العيني أن الشخص الذي كان يقود السيارة الملاكي شاب أبيض ولم يقم بالخروج من السيارة الملاكي حتى انفجرت كما حاولت أنا وصديقي النزول للاطمئنان على الميكروباص بعد احتكاك السيارة الملاكي به.

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