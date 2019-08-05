  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
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السيسي

أول تعليق من الرئيس السيسي على حادث معهد الأورام

الإعلامي عمرو أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على حادث معهد الأورام.. هذا ما قاله

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

شاهد عيان يكشف تفاصيل انفجار محيط معهد الأورام

آمنة نصير

آمنة نصير: "مرتكبي حادث معهد الأورام هم كلاب النار"

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آمنة نصير: "مرتكبي حادث معهد الأورام هم كلاب النار"

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آمنة نصير
آمنة نصير

المصريون ـ متابعات

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قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة، إن الحادث الإرهابي على معهد الأورام بمنطقة قصر العيني هو عملية إرهابية حقيرة أصابتنا بالألم والمرارة.
وذكرت آمنة نصير، خلال مداخلة هاتفية، أن مرتكبي هذه الحادثة هم كلاب النار ولن يعرفوا في حياتهم خيرا ولن ينالوا إلا نار جهنم أمام الله سبحانه وتعالى بما يقترفونه من آثام للنفس البشرية التي من قتلها كمن قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا.
وأضافت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة، أن هذه الدماء ليس لها أي ذنب، وتساءلت: متى يفيق هؤلاء الكلاب من أعمالهم الحقيرة ومتى يعلمون أن هذا لن يعطيهم الدنيا أو الآخرة وأي فائدة مما يرجونه.
وأكدت آمنة نصير أن مصر ستبقى قوية والشعب المصري سيظل قوي العزيمة والإرادة، ولن ينالوا من هذا البلد العظيم أي شيء، فهذه الأرض الطاهرة تجلى فيها الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وستظل آمنة.

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