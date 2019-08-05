إصابة فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم جنوبي نابلس

05 أغسطس 2019 - 10:00 م

أصيب فلسطينيون بالاختناق، وآخرون برضوض، مساء الإثنين، إثر هجوم نفذه مستوطنون على قرية عوريف، جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال مازن شحادة، رئيس مجلس قروي عوريف، للأناضول، إن نحو 15 مستوطنا هاجموا بالحجارة منازل فلسطينية في الجهة الشرقية من القرية، ما أدى لإصابة العديد من السكان، وتضرر بعض المنازل.



وأوضح شحادة أن الجيش الإسرائيلي تدخل عقب الاقتحام، لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاختناق عدد من المواطنين.

