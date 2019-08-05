أغرب وصايا الفنانين.. من «حرق الأفلام» لجنازة بـ «الطبل والمزمار»

05 أغسطس 2019 - 09:30 م

«كوكب الشرق» تنازلت عن ثروتها للشعب.. «رشدى أباظة» طالب بأن يُدفن على فراش من الحنة.. و«الشحرورة» حوّلت عزاءها لفرح



«فريد الأطرش» أمر بدفن العود معه.. و«سوزان تميم» حرمت والديها من الميراث

الموت لا يفرق بين مغمور ومشهور، فقير أو غني، لكن حقيقة أن البعض بعد وفاته يحظى باهتمام أكثر من غيره ترجع إلى ما يحظى به من شهير، واهتمام بمتابعة حتى أدق التفاصيل والأسرار عنه، كما هو الحال بالنسبة للفنانين.

وهناك من الفنانين من حفلت حياتهم الخاصّة بالوصايا الغريبة بعض الشيء، قد يكون الهدف منها الوعظ، أو الراحة، أو تحقيق أمر لم يستطع أن يحققه في حياته، أو توبة عما ظن به الخير في يوم من الأيام.

فاروق الفيشاوى

يعد الراحل فاروق الفيشاوي، الذى توفى بعد صراع مع مرض سرطان الكبد عن عمر ناهز 67 عامًا، آخر الفنانين الراحلين الذين كتبوا وصيتهم قبل الوفاة.

وكشفت هويدا الفيشاوي، ابنة شقيق الفنان الراحل، عن آخر وصية له قبل وفاته مباشرة، إذ أنه أوصى بدفنه بجوار والده ووالدته وأشقائه بمقابر الأسرة بمدينة "سرس الليان" التابعة لمحافظة المنوفية، على أن يقام عزاء له أمام منزل الأسرة، وعزاء آخر له بالقاهرة.

كما أوصى ابنه الفنان أحمد الفيشاوى بالاهتمام بتقديم مشروع سينمائى عن القس كابوتشي، وهو قس سورى كان سفيرًا للفاتيكان فى القدس، مشيرًا إلى أنه طلب منه السعى وراء هذا العمل حتى يخرج إلى النور.

عامر منيب

قبل سنوات، وقع خبر وفاة الفنان عامر منيب كالصاعقة على محبيه، وكان قد أوصى قبل وفاته، زوجته إيمان الألفي بعدم السماح لشقيقته أمينة بحضور جنازته أو أخذ العزاء فيه إلا بعد أن تتوب إلى الله وترد الأموال التى استولت عليها من ضحاياها فى دبى ومصر، لتحافظ على اسم عائلتها المحترمة.

وكانت "أمينة منيب" تورطت فى 4 قضايا نصب لاستيلائها على أكثر من 20 مليون جنيه بزعم التجارة، ولم تحضر بالفعل عزاء شقيقها الذي توفي في 26 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

تحية كاريوكا

الفنانة تحية كاريوكا كانت قد تبنت فتاة صغيرة وجدتها أمام أحد المساجد، وقامت برعايتها إلى أن توفيت، وقبل رحيلها أوصت الفنانة فيفى عبده برعاية الفتاة بعد وفاتها وأن تتكفل بجميع طلباتها، كما كانت تفعل وبالفعل استجابت الأخيرة لوصيتها برعاية الفتاة.

حسين صدقى

كانت آخر وصايا الفنان حسين صدقى المتوفى في عام 1976 هى حرق جميع أفلامه السينمائية، قائلاً لأسرته: "أوصيكم بتقوى الله وأن تحرقوا كل أفلامى ما عدا فيلم سيف الإسلام خالد بن الوليد".

الفنانة سوزان تميم

بينما كتبت الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وصيتها بخط يدها، والتي تتضمن حرمان والدها من الميراث، وطلبت أن تحول كل ممتلكاتها وأموالها إلى والدتها وشقيقها ولا أحد آخر سواهما.

كما أوصت بالزكاة وإطعام المساكين وكفالة اليتيم، وقالت فى الوصية: "اتبعوا صراط الله المستقيم، وسامحونى إن كنت أساءت إليكم وادعوا لى بالرحمة، واعتمروا لى وحجوا عنى إذا تيسر لكم، وأكرمونى فى وفاتي".

وردة الجزائرية

فى حين أوصت الفنانة الجزائرية بشيء غير تقليدي، وهو كتابة قصة حياتها، وكلفت الكاتب محمود معروف بذلك، واشترطت أن تقدمها المطربة أنغام أو آمال ماهر، لأنها كانت شديدة الإعجاب بصوتيهما، كما أوصت بدفنها بمسقط رأسها بالجزائر.

الشحرورة

وصية الفنانة "صباح" تختلف بعض الشيء عن وصايا الفنانين الآخرين، إذ أثارت جدلاً كبيرًا داخل الوسط الفنى وبين جمهورها، حيث قالت ابنة شقيقتها إن "الشحرورة" أوصت بأن "يتحول يوم وفاتها وتشييع جنازتها إلى فرح بالطبل والمزمار والدعاء لها".

ونشرت "كلود عقل" ابنة شقيقتها، وصيتها بعد ساعات من وفاتها، قالت فيها إن الفنانة المحبوبة قالت لى "إن يوم رحيلها يوم فرح وليس يوم حزن".

وأضافت للجمهور: "بتودعكن وبتقلكن ما تبكوا وما تزعلوا على وهيدى وصيتى إلكن.. قالتلى قوليلن يحطوا دبكة ويرقصوا، بدى ياه يوم فرح مش يوم حزن.. بدى ياهن دايما فرحانين بوجودى وبرحيلى متل ما كنت دايما فرّحن.. وقالتلى قلكن إنها بتحبكن كتير وإنها ضلوا تذكروها وحبوها دايمًا"، ورحلت الشحرورة فى 26 نوفمبر عام 2014.

فريد الأطرش

ومن المعروف عن الفنان فريد الأطرش حبه الشديد للفن وآلة العود، حتى إنه أوصى بأن يدفن معه العود الذى كان عليه اسمه، وكذلك أوصى بدفن صورة والدته معه.

وفى 26 ديسمبر 1974، توفى في بيروت إثر إصابته بأزمة قلبية حادة عن عمر ناهز 57 عامًا.

أم كلثوم

كتبت كوكب الشرق "أم كلثوم" فى وصيتها قبل وفاتها في 3 فبراير عام 1975، عن عمر ناهز 76 عامًا أن تذهب كل ممتلكاتها الفنية إلى الشعب.

أما بالنسبة إلى ممتلكاتها من أموال وعقارات، فأوصت بها إلى زوجها الدكتور حسن الحفناوى وأولاد شقيقها الشيخ خالد وشقيقتها سيدة، بحيث يشتركون فى ميراث فيلتها بالزمالك و50 فدانًا ومجوهرات وسندات ورصيد مالي.

سناء جميل

الكاتب لويس جريس أكد أن زوجته الفنانة الراحلة سناء جميل أوصت بأن توضع متعلقاتها من أشرطة أفلامها ومسرحياتها ومسلسلاتها وملابسها فى مكتبة الإسكندرية، وهو ما نفذه بالفعل. ورحلت سناء جميل فى 22 ديسمبر عام 2002 عن عمر ناهز 72 عامًا.

رشدى أباظة

رحل فى 27 يوليو عام 1980 عن عمر ناهز 52 عامًا بعد معاناته مع مرض سرطان الدماغ، وكان قد أوصى قبل وفاته صديقه مصمم الإكسسوارات عجمى عبدالرحمن، الشهير بـ"دنجل"، بفرش تربته بالحنة، حيث كان يعتقد أن الحنة مادة تساعد على تحليل الجثة بسرعة.

كما أوصى بتقسيم ميراثه بين أمه وابنته وأخوته، وكان يملك ثلاث شقق فى مصر وواحدة فى هولندا، وقطعة أرض بالهرم. كما ترك لزوجته السابقة سامية جمال بوليصة تأمين ولكنها تنازلت عنها لحفيده أدهم.

عبدالحليم حافظ

فى 30 مارس عام 1977، رحل عبدالحليم حافظ عن عمر ناهز 47 عامًا إثر إصابته بتوقف وظائف الكبد الناتج عن مرض البلهارسيا. وأوصى العندليب الأسمر قبل وفاته بأن تعود كل ثروته لأشقائه وشقيقته "علية" وابن خالته شحاتة وزوجته فردوس، كما أوصى كذلك بألا تباع شقته فى الزمالك.

ليلى مراد

بعد أن اشتد المرض على الفنانة ليلى مراد طلبت من عائلتها ألا ينتشر خبر وفاتها قبل دفنها، كما أوصت بأن يُصلى عليها فى مسجد السيدة نفسية، وألا يصلى عليها أحد من الغرباء، وهو ما نُفذ بالفعل. وفى 21 نوفمبر 1995 رحلت ليلى مراد عن عمر ناهز 77 سنة.

ناهد شريف

قبل رحيلها بيومين في 7 أبريل عام 1981، أوصت الفنانة ناهد شريف بأن تكون جنازتها بسيطة خالية من المظاهر وأن تقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين، وأن تقام فى أضيق الحدود، وهو ما تم بالفعل.

نجيب الريحانى

فى 8 يونيو عام 1949، رحل الفنان الراحل نجيب الريحانى عن عمر ناهز 60 عامًا إثر إصابته بمرض التيفود، وأوصى أقاربه وأصدقاءه قبل 15 يومًا من موته بأن يضعوا فى قبره صورة له بشخصية "كشكش بيه" الشهيرة، حيث أوضح أنه لم يذق طعم النجاح إلا بعد أدائه هذه الشخصية.

سعيد صالح

كوميديان الضحك الشهير سعيد صالح، أوصى زوجته وابنته قبل وفاته بأن يدفن فى مسقط رأسه بمحافظة المنوفية. وتوفى صالح فى 1 أغسطس عام 2014 بعد إصابته بأزمة قلبية حادة، وبالفعل دفن بقرية مجيريا فى المنوفية.