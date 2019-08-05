الأرصاد «تجهل».. ماذا يحدث فى سماء مصر؟

05 أغسطس 2019 - 08:01 م

شهدت سماء القاهرة وبعض المناطق فى مصر، مساء اليوم الإثنين، ظاهرة غريبة أثناء غروب الشمس، حيث بدت مائلة إلى اللون الأصفر في بعض المناطق، والأحمر في مناطق أخرى.

وأثار تغير لون السماء تساؤلات كثيرة حول أسباب تلك الظاهرة، فيما أعرب بعضهم عن مخاوفه.

وغالبا ما تتسبب العواصف الترابية القادمة من الصحراء في اصفرار الجو، غير أنه لم يلاحظ زيادة نسبة الأتربة.

واستبعد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بحسب وكالة "سبوتنيك الروسية"، أن تكون للأرصاد علاقة بالظاهرة، مشيرا إلى أن الأمر قد تكون له علاقة بالفلك.



وأعرب بعض مستخدمي وسائل التواصل عن مخاوفهم من تلك الظاهرة، متسائلين عما إذا كان ينذر بالخطر، كما ذكر بعض سكان الضفة الغربية في فلسطين أنهم شاهدوا ذلك.

وكانت سماء السعودية شهدت تلك الظاهرة قبل ساعات، إذ كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة في السعودية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بعض مناطق المملكة والدول المجاورة شهدت خلال الساعات الماضية شروقًا وغروبًا غريبين للشمس.

"لون السما" هذا المساء يثير دهشة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.. "أصفر قبل الغروب وبرتقالي بعده".. هل لاحظت ذلك؟ ?? pic.twitter.com/cSPh8eHuRc — أخبارك.نت (@akhbarak) August 5, 2019

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن ذلك يتزامن مع حدوث اندلاع للنيران في الدائرة القطبية الشمالية، وكانت تقارير قد ذكرت أن النيران اشتعلت في أكثر من مليوني هيكتار في سيبيريا، لتصبح أحد أسوأ حرائق الشمال منذ عشرة آلاف عام، ما يرجح أنه السبب بتوهج شديد السطوع في السماء.

وسجلت هذه الظاهرة سابقًا في عام 1991 مع غروب الشمس إبان ثوران جبل ”بيناتوبو“ في الفلبين.