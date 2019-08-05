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طاقم تحكيم مصري لمواجهة شبيبة القبائل والمريخ

الرياضة

شبيبة القبائل
شبيبة القبائل

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة شبيبة القبائل الجزائرى والمريخ السودانى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، لطاقم تحكيم مصري، الذى تيقام فى الجزائر يوم 9 أغسطس الجارى.

ويضم طاقم التحكيم المصرى للمباراة كلا من محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد توفيق طلب مساعدا أول، وسمير جمال مساعدا ثانيا، والحكم الرابع محمود البنا.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عينت طاقم حكام مصرى بقيادة أحمد الغندور، لمباراة النجم الساحلى أمام هافيا كوناكرى الغينى، فى إياب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى تونس يوم 23 أغسطس الجارى.

ويعاون الغندور فى المباراة يوسف البساطى مساعد أول، وهانى عبد الفتاح مساعد ثان، وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.


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