  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:51 م
بحث متقدم

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا

جوارديولا وصلاح

«جوارديولا»: «صلاح» لا يستحق هذا اللقب

أكثر من 1.6 مليون حاج يصلون إلى الأراضى المقدسة

أسماء الأسد

بعد معاناة.. أسماء الأسد تنتصر على السرطان

أرشيفية

اقتحام المسجد الأقصى.. ومتطرفون يتوعدون بالعودة يوم عرفة

الجيش المغربي

المغرب يدق طبول الحرب

مسجد أحمد ين طولون

بالصور.. مسجد ابن طولون غارق في مياه الصرف الصحي

الداعية السعودي بدر العامر

داعية سعودي شهير: من يُحرم الحفلات والرقص «داعشي»

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

«الداخلية» تفجر مفاجآت جديدة عن تفجير«معهد الأورام»

أرشيفية

ضابط بالمطار يجبر كويتية على تعرية «مؤخرتها» لتفتيشها

«جوارديولا»: «صلاح» لا يستحق هذا اللقب

الرياضة

جوارديولا وصلاح
جوارديولا وصلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يسخر من نجم عالمي:«لا تبكي يا عزيزي»

#

مكتشف "صلاح" يحذره من هذا الأمر

#

خامنئي: ترامب لا يستحق أن تراسله

#

نجل محمد نجم عن حالة والده: لا نملك سوى هذا الأمر

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

جوارديولا

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، استيائه الشديد من استبعاد لاعبيه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال «جوارديولا»، أن النجم محمد صلاح جناح ليفربول، فاز بجائزة الأفضل في انجلترا، بينما كان كيفين دي بروين أفضل منه في الموسم قبل الماضي.

وتحدث جوارديولا عن استبعاد لاعبي مانشستر سيتي من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بست"، قائلًا: "على مدار 8 سنوات تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الدوري الانجليزي 4 مرات، وهذا أمر جيد، لكن لم يفز لاعب واحد سواء سيلفا أو كومباني أو يايا توريه بلقب أفضل لاعب في انجلترا».

وتابع: «مع كل الاحترام لمحمد صلاح، لكن كيفين دي بروين في الموسم الذي حصدنا به 100 نقطة (2017-2018)، أكن أفضل على كل الوجوه، مع كل الاحترام لاختلاف الأراء.. لا استطيع أن أتخيل ريال مدريد وبرشلونة يحققون 4 ألقاب ولا يترشح لاعب واحد منهم لجائزة أفضل لاعب في العالم».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» طاقم تحكيم مصري لمواجهة شبيبة القبائل والمريخ
» الزمالك يفقد خدمات مدافعه أمام بطل الصومال
» لأول مرة.. مناظرة تليفزيونية بين مرشحى الرئاسة التونسية
» رسميًا.. «أدريان» ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي
» اشتباكات بين المتظاهرين بجزيرة هونج كونج الصينية
» «الغندور» حكمًا لمباراة النجم الساحلي وهافيا كوناكرى
» روسيا تعلن استهداف قاعدة حميميم الجوية بالصواريخ
» قرعة قوية لتحديد المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا
» «أمسكها من منطقة حساسة»..هتك عرض مضيفة طيران إماراتية
» رئيس الـ «فيفا» يوجه رسالة عاجلة إلى الأهلي
» موظف سابق بالقصر الرئاسي يترشح للرئاسة التونسية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج