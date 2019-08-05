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قرعة قوية لتحديد المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا

الرياضة

دورى ابطال اوروبا
دورى ابطال اوروبا

أمير سعد

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دوري أبطال أوروبا

المصريون

المتاهل

سحبت قرعة دوري أبطال أوروبا، اليوم الاثنين، في دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات، وذلك قبل بداية ثالث أدوار التصفيات.

وطبقا للقرعة، يلتقي الفائز من مواجهة أياكس الهولندي وباوك سالونيكا اليوناني، الفائز في مواجهة أبويل نيقوسيا القبرصي وكارباج أجدام من اذربيجان.

ويلتقي أياكس، الذي كان قد وصل إلى المربع الذهبي للبطولة في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام توتنهام الإنجليزي، منافسه اليوناني غدا الثلاثاء في ذهاب ثالث أدوار التصفيات على أن تتجدد المواجهة بينهما إيابا في هولندا في 13 أغسطس الجاري.

أما سلتيك الاسكتلندي، فيتطلع إلى تجاوز عقبة كلوج الروماني، ليلتقي سلافيا براغ التشيكي في دور تحديد المتأهلين، كما يلتقي الفائز من مواجهة ريد ستار الصربي وكوبنهاجن الدنماركي، مع يانج بويز السويسري.

بينما يلتقي بورتو البرتغالي، في حالة فوزه على كراسنودار الروسي، مع الفائز من مواجهة باشاك شهير التركي وأولمبياكوس اليوناني.

وتنطلق منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال في 17 سبتمبر المقبل بينما تختتم بإقامة المباراة النهائية في اسطنبول في 30 مايو 2020 .


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