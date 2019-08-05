  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:10 م
بحث متقدم
الداعية السعودي بدر العامر

داعية سعودي شهير: من يُحرم الحفلات والرقص «داعشي»

مضيفة طيران

«أمسكها من منطقة حساسة»..هتك عرض مضيفة طيران إماراتية

أرشيفية

موظف سابق بالقصر الرئاسي يترشح للرئاسة التونسية

تفجير

أول تعليق لـ«السيسي» على انفجار «القصر العيني»

أرشيفية

ضابط بالمطار يجبر كويتية على تعرية «مؤخرتها» لتفتيشها

ابوتريكة

«أبوتريكة» ينعى شهداء «معهد الأورام» بكلمات مؤثرة

جماهير الاهلى

10 آلاف مُشجع فى مباراة الأهلي أمام «اطلع برة»

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

«الداخلية» تفجر مفاجآت جديدة عن تفجير«معهد الأورام»

حبس

حبس 8 إخوان مُرحلين من الكويت

السودان

الوسيط الأفريقي يحذر أطراف السودان من هذا الأمر

برلماني: الرئيس حريص على رفع الوعى لدى الشباب

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

السفير الفنزويلي بالأمم المتحدة يتهم واشنطن بـ "الجنون"

#

وزير الرياضة يطالب لاعبي المنتخب بهذا الأمر

#

أول تعليق من "السيسى" على تنظيف مدرجات استاد القاهرة

#

«مبارك»: رفضت عرضت «نتنياهو» بشأن سيناء.. الأرض هي العرض

البرلمان

الشباب

الرئيس السيسي

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المؤتمر الوطنى السابع للشباب يعد من أقوى المؤتمرات، لتضمنها نموذج محاكاة الدولة المصرية الذى تم إعداده فى هذه الدورة باحترافية شديدة.
 
 وأشار الفقى، فى تصريح له، إلى أن تناول المؤتمر لعدة أزمات وقرارات هامة اتخدتها الدولة مؤخرا بشفافية تامة ساهم فى زيادة الوعى لدى الشباب وإزالة أى لبس لدى عموم المصريين، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على رفع الوعى لدى الشباب المصرى عبر عقد لقاءات مباشرة وفتح قنوات إتصال معهم. 
  
وأضاف النائب عصام الفقى، أن ذلك يأتى فى إطار سعى الدولة لتأهيل الشباب سواء السياسيين أو التكنوقراط تمهيدا لتمكينهم فى المستقبل القريب، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يولى عناية قصوى للشباب المصرى بمختلف فئاته منذ توليه المسؤلية.
 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قرعة قوية لتحديد المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا
» لأول مرة.. مناظرة تليفزيونية بين مرشحى الرئاسة التونسية
» روسيا تعلن استهداف قاعدة حميميم الجوية بالصواريخ
» مدرب ألماني ضمن المرشحين لتدريب الزمالك
» اشتباكات بين المتظاهرين بجزيرة هونج كونج الصينية
» هيفاء وهبي تصدم متابعيها بعد استقالة مدير أعمالها
» باكستان تعترض على قرار الهند وتهدد بهذا الأمر
» الهند تتخذ قرارًا خطيرًا بشأن الحكم في "كشمير"
» إصابة قوية لـ"ميسى" بمران برشلونة
» حقيقة وفاة الفنان طلعت زكريا
» فنانة خليجية تفضح أسرارًا خاصة لزوجها بعد الانفصال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج