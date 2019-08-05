"الاتصالات": "اللي بتقولوه دا مالوش أي لزمة"

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الاتصالات

الحدث اليوم

الزواج الالكتروني

العطار

أكد خالد العطار، نائب وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات، أن الزواج يحتفظ بكل التفاصيل المتعارف عليها في توثيقه إلكترونيًا، لافتًا إلى أن هناك عملية إدارية وراء هذا الزواج، وهذا ما يهم الدولة.

 وأضاف "العطار"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن الهدف هو حفظ البيانات في قاعدة البيانات التي تملكها الدولة وليس له علاقة بالإجراءات الشرعية الخاصة بالزواج في حد ذاته.

وتابع نائب وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: "كل ما في الحكاية إنه بدل ما بيكتب في ورق بيكتب في كمبيوتر، لكن محدش غير في مراسم الزواج، ولكن التغيير في العملية الإدارية المصاحبة للزواج، والجدل اللي موجود مالوش أي لزمة".

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