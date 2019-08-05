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حبس 8 إخوان مُرحلين من الكويت

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حبس

متابعات- الدويني فولي

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الكويت

الإخوان

قرار

النائب العام

خلية الكويت

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 متهمين بقضية خلية "إخوان الكويت"، التي تم ترحيل المتهمين فيها إلى مصر للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة لهم.

جاء قرار النيابة بحبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهم في الاتهامات المنسوبة لهم، بالإنضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، بالإضافة للتخطيط لتنفيذ عمليات عنف وإرهاب والاشتراك في تنفيذ عمليات موجهة ضد مؤسسات الدولة.


ومن المنتظر أن تستكمل النيابة التحقيق مع المتهمين في جلسات تالية، بعد صدور قرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة.


كانت الكويت قد أعلنت، يوليو الماضي، عن ضبط خلية إخوانية أعضاؤها يحملون الجنسية المصرية وهربوا من السلطات المصرية إلى الأراضي الكويتية، قبل أن تتمكن قوات الأمن الكويتية من تحديدهم والقبض عليهم، ثم ترحيلهم للأراضي المصرية بتنسيق مع السلطات المصرية وفقا للاتهامات المنسوبة لهم.

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