» شاهد.. صافيناز ترد على اتهامها بالفسق بـ"البكيني"

05 أغسطس 2019 - 01:47 م

التزمت الراقصة صافيناز الصمت، وذلك بعد تحرير محضر ضدها من قِبل هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، يتهمها بالفسق والفجور، ونشرت صباح اليوم، فيديو لها من أمام، البحر على أحد شواطئ الساحل الشمالي، مرتدية “بكيني”.



