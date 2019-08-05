» شاهد.. صافيناز ترد على اتهامها بالفسق بـ"البكيني"

التزمت الراقصة صافيناز الصمت، وذلك بعد تحرير محضر ضدها من قِبل هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، يتهمها بالفسق والفجور، ونشرت صباح اليوم، فيديو لها من أمام، البحر على أحد شواطئ الساحل الشمالي، مرتدية “بكيني”.
وكانت حررت الرقابة على المصنفات الفنية محضرًا ضد الراقصة الاستعراضية صافياز بتهمة التحريض على الفسق والفجور، بسبب الفيديوهات المتداولة من إحدى حفلاتها في الساحل، حينما طلبت أن تصعد واحدة من الجمهور للرقص معها، فصعدت إحداهن في تحدي منها لصافيناز، وانتشرت الفيديوهات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.