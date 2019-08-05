ارتفاع عدد وفيات حادث الأورام لـ20 شخصًا وإصابة 47

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معهد الأورام

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مؤكدًا أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة.
وأوضح أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، زارت مصابي حادث معهد الأورام بمعهد ناصر، صباح اليوم، للوقوف على حالتهم الصحية، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


وأوضح أن الوزيرة اطمأنت على الحالة الصحية للمصابين، والتي تراوحت بين جروح قطعية في أماكن متفرقة وكدمات وكسور، وحروق بدرجات مختلفة، متمنيةً لهم الشفاء العاجل، ومقدمةً التعازي لأسر المتوفين.


وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجَّهت بتقديم الدعم النفسي لأسر المتوفين، إضافةً إلى المصابين وأسرهم خصوصًا الأطفال منهم، مشددةً على استمرار تقديم الدعم النفسي حتى بعد عودتهم إلى منازلهم.


وأكد أن الوزيرة شددت على التنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، لتأكيد استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم لمعهد الأورام باعتباره صرحا كبيرا لعلاج المرضى في الشرق الأوسط، موضحةً أن كل المنشآت الطبية بالدولة هدفها خدمة المريض المصري.


ونوّه مجاهد بأن الوزيرة وجهت بتمكين معهد الأورام من مستشفيات وزارة الصحة القريبة منه منها مستشفى دار السلام هرمل، ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادي، لاستمرار تقديم العلاج اللازم لمرضى المعهد.


وتابع مجاهد بأن الوزيرة أكدت أن مستشفيات وزارة الصحة على استعداد لاستقبال 100% من مرضى معهد الأورام، حيث جرى نقل 78 مريضا بالفعل إلى مستشفيات معهد ناصر والمنيرة ودار السلام هرمل.

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