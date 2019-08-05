» "المنشطات" وراء استبعاد "محرز" من نهائي كأس السوبر

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محرز

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، سبب عدم مشاركة الجزائري رياض محرز خلال لقاء نهائي كأس الدرع الخيري "السوبر" التي أقيمت بالأمس أمام ليفربول.
وقال «جوارديولا»، إن السبب الحقيقي لاستبعاد اللاعب هو الخوف من الكشف عن المنشطات، بعدما تعاطى محرز أحد العقاقير الطيبة غير معروفة المصدر.
وواصل اللاعب أراد العودة سريعًا للمشاركة مع الفريق، هاتفني مباشرة بعد التتويج بكأس إفريقيا مع الجزائر وقال لي: أريد أن أعود خلال 10 أيام، أريد أن ألعب أمام ليفربول وواقفت بشرط إذا كان فى حالة مثالية للعب.
واستكمل "محرز" تناول دواء لا يعرف أطباء مانشستر طبيعته، وقد يحمل فى مكوناته مادة منشطة سينتج عنها عينة إيجابية حال خضوع محرز لكشف منشطات بعد المباراة لذلك رفضنا المغامرة بمشاركته.


وتوج مانشستر بلقب كأس الدرع الخيري بعد فوزه على ليفربول 5-4 فى ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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