برلماني يطالب بحظر نزول البحر بالملابس الداخلية

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طالب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، بضرورة حظر ارتداء الملابس الداخلية والجلاليب، في نزول البحر للمصيف، خاصة مع انتشار الظاهرة في الساحل الشمالي.

وقال عامر في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: الساحل الشمالي بيتحول إلى جمصة، مفروض نمنع نزول البحر بالملابس الداخلية والجلاليب".

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