  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:44 م
بحث متقدم
الحرم المكي

شاهد.. ضجة بالسعودية بسبب ما قام به وزير بالحرم

مدبولى

أول تحرك من «الوزراء» تجاه انفجار معهد الأورام

فاروق الفيشاوي

أحمد الفيشاوي ينشر رسالة من والده الراحل

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

لو مش عارف تضبط شهواتك اعمل اللي هقولك عليه

معهد الأورام

أول إجراء للنيابة تجاه انفجار معهد الأورام

معهد الاورام

مأساة.. زفة عروسة تحولت لـ"مأتم" في انفجار معهد الأورام

طفلة

مفاجأة صادمة بقضية تعذيب طفلة علي يد زوجة والدها

حادث معهد الاورام

صور صادمة.. كيف أصبح معهد الأورام من الداخل بعد الحريق؟

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعرض صورًا صادمة لرحلة مرضها

ولي العهد السعودي

بن سلمان يحرم 600 ألف سعودي من السفر

5 مشاهد لانفجار معهد الأورام لن تمحيها الذاكرة

آخر الأخبار

معهد الاورام
معهد الاورام

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الأهلي ينعي ضحايا معهد الأورام

#

أول تحرك من «الوزراء» تجاه انفجار معهد الأورام

#

أول إجراء للنيابة تجاه انفجار معهد الأورام

#

تفاصيل جديدة عن انفجار معهد الأورام

انفجار

المنيا

معهد الأورام

رجال الاطفاء

اطفال السرطان

بالرغم من أن حادث انفجار محيط  معهد الأورام من الأحداث التي هزت الشعب المصري، إلا أنه كان هناك بعض المشاهد المؤثرة التي حُفرت في أذهان المواطنين ومن الصعب أن تختفي بسهولة من أذهانهم.

السنة الدخان والنيران

انتشرت ألسنة النيران والدخان في محيط معهد الأورام في منطقة المنيل لنبأ بحدث مأساوي، خاصة عندما انتشر الدخان محملا برائحة اللحم البشري المحروق.

الفرجة ببلاش

من الطبيعي أن يكتظ الجميع حول حدث ما، خاصة إذا كان مأساوي كبير، ربما رغبة في المساعدة أو لتكون شاهد علي الأحداث.




أطفال السرطان

ربما من أصعب المشاهد التي تدمي القلوب هي أطفال أورام السرطان والأهالي والعمال بالمشفي، يحملونهم في بعض الأغطية، مسرعين يحاولون نقلهم سريعًا خارج المبني حتى لا يتضرروا أكثر من الأدخنة وأثارها، وخوفًا من تطورات غير محسوبة للأحداث.




مرضي علي الطريق

من المشاهد المؤلمة أيضًا هي افتراش الأطفال المرضي الطريق، في انتظار الخطوات المقبلة لإنقاذهم من هذه الكارثة الغير متوقعة والتي ألقت بهم إلي الطريق يعانون مر الألم إلى آلمهم، من مرض لا يرحمهم ويتوسلون لله من أجل الشفاء منه.

 الكل أيد واحدة بتساعد

كل من حضر هذا المشهد المروع شارك فيه، واختفت من الصورة الشرطي والمواطن فالكل تعاون وساعد رجال الإطفاء في عملهم بأواني من المياه، ومحاولات مستميتة للقضاء علي النيران حتى تمت السيطرة عليها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بسبب عادل إمام.. فنانة شهيرة كادت تنفصل عن زوجها
» الأهلي ينعي ضحايا معهد الأورام
» عمرو دياب يعلق على حريق معهد الأورام
» "النزاهة" تستعيد مليار دولار لخزينة دولة عربية
» الإمارات تفرج عن ألف سجين
» ممثلة شهيرة متورطة فى عملية خطف وتهديد وسرقة
» لعقها كلبها.. وتفقد أطرافها الأربعة
» مفاجأة.. لاعب كرة سلة أمريكى "حامل"
» معسكر مغلق لـ «ذئاب الجبل»
» رانيا يوسف تظهر بالنقاب بشكل مفاجيء
» البحث عن ضحايا لانفجار معهد الأورام بمياه النيل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج