» بسبب عادل إمام.. فنانة شهيرة كادت تنفصل عن زوجها

كشفت الفنانة نيكول سابا وزوجها الممثل يوسف الخال في برنامج "توأم روحي" من تقديم الإعلامي نيشان على شاشة "بي ان دراما" القطرية، بعض الأسرار عن حياتهما الخاصة .

وتحدث الثنائي عن فترة انفصالهما قبل الزواج، وقال الخال إنه كان يرفض ذكر اسم نيكول في أي خبر خلال تقديمه لنشرة "روتانا" حينما كان يعمل كمذيع في بداية مسيرته المهنية.

من جهتها، قالت نيكول إن فترة مشاركتها في فيلم "التجربة الدنماركية" أمام الزعيم عادل إمام، كانت من أهم فترات حياتها، وحينها لم تكن ترى أمامها سوى عملها فقط، لكنها نفت أن تكون مشاركتها في الفيلم هي سبب انفصالها عن الخال، بعدما أشاع البعض أنه انفصل عنها سبب مشاهدها الساخنة في الفيلم.