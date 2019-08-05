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"النزاهة" تستعيد مليار دولار لخزينة دولة عربية

عرب وعالم

هيئة النزاهة العراقية
هيئة النزاهة العراقية

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الإثنين، عن أعمالها التحقيقية والقانونية للنصف الأول من العام 2019 من خلال تقريرها نصف السنوي، شمل ذلك جميع المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان، فيما أعلنت الهيئة عن استعادة أكثر من مليار دولار لخزينة الدولة العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "الأموال العامة التي استرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1,312,571,395,038) (مليار دولار) ترليون دينار خلال هذه المدة حصرا"، مبينة أنها "نظرت في (9571) بلاغا وإخبارا وقضية جزائية، كما أن عدد البلاغات كان 2089 بلاغا، فيما بلغ عدد الإخبارات 2699 إخبارا، أما القضايا الجزائية فبلغت 4783 قضية".

وأضافت أن "عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع – الجنح والجنايات – (1939) متهما منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقهم 5 قرارات بالإحالة، وبلغ عدد المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامـين 100 متهم، صدر بحقهم 137 قرارا بالإحالة".

وأشارت إلى أن "تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر قبض، نفذ منها 407 أوامر خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض 8، بواقع 16 أمر قبض، و106 أوامر قبض أخرى صدرت بحق 46 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامـين".

وبينت أن "عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بلغ 2866 أمرا، نفذ منها (2014) أمرا"، مبينة أن "عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام كان 12 صدر بحقهم 12 أمر استقدام، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 98 مسئولا صدر بحقهم 129 أمرا، فضلا  عن إصدار 1124 مذكرة توقيف قضائية، منها واحدة بحق وزير، و 6 مذكرات صدرت بحق 4 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين".

واستعرض التقرير عدد المتهمين والقضايا الجزائية والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام، حيث كان مجموع المشمولين به فيما يتعلق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة  بلغ 986 متهما ومحكوما في 647 قضية جزائية.

وتابعت "أنها نفذت 306 عملية ضبط، وأن عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ 691 متهما، معززا بالمبرزات الجرمية التي تم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمها فرق الهيئة  المقدمة إلى الجهات التحقيقية، وأن الأموال المضبوطة في تلك العمليات قارب مجموعها ثمانية عشر مليار دينار ونصف المليار".

وعملت الهيئة في المدة ذاتها حصرا على "83 ملفا خاصا بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 54 ملفا، فيما عملت في الوقت ذاته على 197 ملفا لاسترداد الأموال المهربة".


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