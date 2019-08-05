» مفاجأة.. لاعب كرة سلة أمريكى "حامل"

05 أغسطس 2019 - 10:08 ص

أظهرت التحليلات الطبية للاعب أمريكى لكرة السلة، مفاجأة كبرى، بعدما أظهرت أنه "حامل"، لكن تبين فيما بعد أن حيلة "ماكرة" هى التى سببت هذه الضجة.

ومنع اللاعب دونيل ديجى كوبر من اللعب بأوروبا، بموجب قرار دولى، بعد التحليلات الطبية المثيرة بحسب ما ذكرته نقلت تقارير صحفية.

ولعب الرياضى الأمريكى فى كل من اليونان وفرنسا، بعدما وجد نفسه مستبعدًا من قائمة الدورى الأمريكى لكرة السلة في وقت سابق.

وخلال استعداده للالتحاق بفريق بوسني لكرة السلة، اضطر كوبر إلى إجراء تحليلات طبية، فقام بتقديم عينة من البول كما جرت العادة.

وعقب إخضاع عينة البول للاختبار، تبين أنها تضم هرمونات يجري إفرازها لدى المرأة الحامل في العادة.

ولدى البحث في الأمر، تبين أن العينة التي جرى تقديمها تعود لصديقة اللاعب التي يبدو أنها لم تكن على دراية بأمر الحمل.

وبموجب اتحاد كرة السلة الدولي، تم منع كوبر من المشاركة في مباراة إلى غاية يونيو 2020، وذلك بسبب تورطه في عملية احتيال.