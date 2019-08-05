ريهام سعيد تعرض صورًا صادمة لرحلة مرضها

05 أغسطس 2019 - 09:58 ص

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، صورًا ترصد رحلة مرضها داخل المستشفى، في أول ظهور تليفزيوني لها.



وروت الإعلامية، خلال برنامجها "صبايا"، المعروض على فضائية "الحياة"، تفاصيل علمها بالإصابة لأول مرة قائلة :" أنها رأت ظهور إحمرار غريب في الأنف، الأمر الذي دفعها للذهاب إلى الطبيب.



وأضافت، تم إجراء عملية جراحية ونقل أجزاء من الأذن للأنف، بعد الإصابة بميكروب خطير.



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