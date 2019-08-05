تفاصيل جديدة عن انفجار معهد الأورام

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وزيرة الصحة

النائب العام

معهد الأورام

المنيل

انفجار معهد الأورام

شهد محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، مساء أمس انفجارًا مدويًا، أسفر عن مصرع 19، وإصابة 30 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، والمنيرة، وقصر العيني، بالإضافة إلى وجود كيس أشلاء، حسب تصريحات وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين هناك 3 إلى 4 حالات حرجة موجودين بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، بينما تراوحت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة لحالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة من الجسم.

في سياق متصل أصدرت الوزيرة  تعليماتها  بإخلاء 54 حالة مرضية كانت محجوزة داخل المعهد القومي للأورام، وتحويل 30 منهم إلى مستشفى معهد ناصر، ونقل باقي الحالات إلى مستشفى دار السلام هرمل.

جدير بالذكر أن قبل منتصف ليلة الأحد أمس بدقائق، سُمع دوي انفجار هائل هز وسط العاصمة، تلاه تصاعد أدخنة كثيفة وسط حالة من الكر والفر في شارع كورنيش النيل بمنطقة المنيل دون تحديد ماهيته، كما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع الحادث الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.

وأكد المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، أن جميع المرضى والعاملين في معهد الأورام القومي بخير، مشيرًا إلى إأن آثار الحريق الضخم، خارج المعهد لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته.


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