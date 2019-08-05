مفاجأة صادمة بقضية تعذيب طفلة علي يد زوجة والدها

05 أغسطس 2019 - 09:38 ص

كشفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات في قضية الطفلة "هبة" ضحية التعذيب من زوجة والدها، معقبة: "وصلنا معلومات أنها كانت بتغيير من الطفلة لو أبوها اهتم بيها".



وأكدت "عوض"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن الطفلة تعاني من حالة نفسية سيئة للغاية، مشيرة إلى أنها ستعرض غدًا على استشاري أمراض نفسية.



وأوضحت "عوض"، أن الطفلة تعاني من آثار حروق في أماكن متفرقة من جسدها، لافتة إلى أن عدد من المحاميين قاموا برفع دعوى قضائية ضد أهل الطفلة حتي يأخذوها منهم.

