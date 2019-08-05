  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:45 ص
بحث متقدم
الإعلامية ريهام سعيد

الطبيب المعالج لريهام سعيد: نسبة إنها تفضل حية 1%

محمود الخطيب

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمه الكبير: شوفلك نادي تاني

الإعلامي شريف عامر

تعليق غير متوقع من شريف عامر على انفجار معهد الأورام

انفجار معهد الأورام

شهود عيان يفجرون مفاجآت عن انفجار معهد الأورام

حادث معهد الاورام

الداخلية تقترب من تحديد هوية المتسبب في انفجار معهد الاورام

النائب العام

قرار عاجل من النائب العام بشأن انفجار محيط معهد الأورام

محمد صلاح

أول تعليق من محمد صلاح على حادث انفجار المنيل

معهد الأورام

مصرع 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث معهد الأورام

أحمد و زينب

أرقام صادمة لأرباح أحمد حسن و زينب من اليوتيوب

الإعلامية ريهام سعيد

بالفيديو: الحقيقة الكاملة وراء مرض ريهام سعيد

جد طفلة التعذيب: أبوها اللي هو ابني مش راجل ومعرفتش أربيه

قضايا وحوادث

الإعلامي سيد علي
الإعلامي سيد علي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تركت ابنتها في حراسة عشيقها .. فتتفاجأت بكارثة كبرى

#

تعليق صادم من قائد المنتخب على الاتهامات بـ"التحرش"

#

مبروك عطية: "اللي مش هيصوم مش هيدخل النار"

#

الجندى: عن الاستفتاء: اللي مش هيشارك خاين

سيد علي

كشف رضا السعدني - جد الطفلة التي تعرضت للتعذيب بدمياط - تفاصيل جديدة عن الحادث ، مؤكدا أن الطفلة تتعرض للتعذيب على يد زوجة أبيها منذ فترة وأ الإصابات التي ظهرت بجسدها ليست وليدة اللحظة.

وقال في مداخلة عبر برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: "مرات أبوها بتعذبها عشان عايزاها تمسح الشقة وتسغل المواعين".

وأضاف: "أبوها معندوش رحمة وكان ساكت على التعذيب اللي بيحصلها .. هو صحيح ابني لكنه مش راجل وأنا معرفتش أربيه بس الأيام هتربيه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رانيا يوسف تظهر بالنقاب بشكل مفاجيء
» البحث عن ضحايا لانفجار معهد الأورام بمياه النيل
» جد طفلة التعذيب: أبوها اللي هو ابني مش راجل ومعرفتش أربيه
» فنانة شهيرة: لن أخلع الحجاب ولو أصروا على ذلك سأعتزل الفن
» الأهلي يتفاوض مع نجم الرجي التونسي
» تعليق ناري من تركي آل الشيخ على انفجار معهد الأورام
» وزيرة الصحة: مصرع وإصابة 49 في حادث محيط معهد الأورام
» رئيس جامعة القاهرة يكشف أسباب الانفجار بمحيط معهد الأورام
» جامعة القاهرة تصدر بيان عاجل بشأن مرضى معهد الأورام
» شاهد.. اللقطات الأولي لانفجار بمحيط معهد الأورام
» صحفي إسرائيلي يفجر مفاجأة صادمة عن"القبة الحديدية"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج