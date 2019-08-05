» فنانة شهيرة: لن أخلع الحجاب ولو أصروا على ذلك سأعتزل الفن

05 أغسطس 2019 - 07:41 ص

أكدت المطربة الأردنية نداء شرارة أنها ترفض تماما المطالبات التي توجه لها بضرورة خلع الحجاب للانطلاق في مسيرتها الفنية.



وقالت "نداء" في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "المطالبات بخلعي الحجاب كانت كبيرة في بداياتي لكنها قلت كثيرا الآن .. فالجماهير لا تريد سوى صوتي فقط".



وأضافت: "إذا خلعت الحجاب فلا أعلم ستتقدم مسيرتي أم لا ولكن الرزق واحد من عند رب العالمين وحتى إذا خلعت الحجاب فليس عندي ما أقدمه سوى صوتي".



وتابعت: "في حال خيروني بين ترك الفن أو خلع الحجاب سأترك الفن لأنني دخلته وكنت محجبة ولا أريد أن أغير من شكلي ".



