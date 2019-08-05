أول تعليق من محمد صلاح على حادث انفجار المنيل

علق نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، على حادث انفجار المنيل بمحيط معهد الأورام، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر».



وكانت سيارة أمام معهد الأورام القومي بالمنيل انفجرت، وطالت 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد، ما أدى إلى احتراقها، فيما يجري إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.

