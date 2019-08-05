» وزيرة الصحة: مصرع وإصابة 49 في حادث محيط معهد الأورام

05 أغسطس 2019 - 01:40 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 17 قتيلًا و32 مصابًا، سقطوا جراء الانفجار الذي وقع بمنطقة المنيل قرب معهد الأورام.

وأضافت «زايد» في تصريح لقناة «إكسترا نيوز»