الحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء لمحيط معهد الأورام

05 أغسطس 2019 - 12:30 ص

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء، إثر انفجار وقع بمحيط معهد الأورام بالمنيل، نتج عنه اشتعال النيران بالمكان، لمحاولة السيطرة على الحريق.

