رئيس جامعة القاهرة يكشف أسباب الانفجار بمحيط معهد الأورام

05 أغسطس 2019 - 12:48 ص

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن المعلومات المبدئية تشير إلى أن الانفجار خارج معهد الأورام بالمنيل نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات.



وكان حريق هائل قد نشب بمحيط المعهد القومي للأورام على كورنيش المنيل في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، وقال شهود عيان إنه سمع دوي انفجار شديد في محيط حي المنيل بالقاهرة.

