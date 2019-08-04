مدينة الإنتاج الإعلامي تطلق مركزًا للخدمات الإعلامية

04 أغسطس 2019 - 11:20 م

افتتحت مدينة الإنتاج الإعلامي مركزا جديدا للخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية التابع للمدينة، في وسط القاهرة، بحضور أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

