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حماس تستنكر عدم إدراج إسرائيل في "قائمة العار"

عرب وعالم

حازم قاسم
حازم قاسم

المصريون ووكالات

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استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، الأحد، عدم إدراج هيئة الأمم المتحدة، لإسرائيل، في "قائمة العار" عن انتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين.
وقالت الحركة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "تستهجن حماس عدم إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل في قائمة العار، عن انتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين، بالرغم من إقرار الوكالة الأممية، أن عام 2008 شهد أعلى معدل لانتهاكات الاحتلال ضد أطفال فلسطين".
وأضافت الحركة على لسان الناطق لناطق باسمها، حازم قاسم "استجابة المنظمة الدولية لضغوط الاحتلال والولايات المتحدة، يعطي ضوءا أخضر لقوات الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق أطفال شعبنا، بل وكل مكوناته".
وأكد قاسم أن "المطلوب من منظمة الأمم المتحدة، أن تترجم تقاريرها وقراراتها التي تثبت انتهاكات الاحتلال وجرائمه إلى إجراءات عملية، من خلال تجريم الاحتلال في المحاكم الدولية وفقاً للقانون الدولي، وبما يضمن وضع حد لانتهاكاته الجسيمة".
وأنشئت "قائمة العار" وتعرف أيضا باسم "اللائحة السوداء"، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، عام 2002، للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، وهي لائحة تصدرها الأمم المتحدة في تقرير سنوي.
ويدرج في القائمة السوداء الجماعات التي "تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال".‎ -

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