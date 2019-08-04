» 10 ملايين إندونيسي يغرقون في الظلام

04 أغسطس 2019 - 10:50 م

عمّ الظلام حوالي 10 ملايين شخص في إندونيسيا، الأحد، إثر انقطاع شامل للتيار الكهربائي بالعاصمة جاكرتا وبعض المناطق في جزيرة جاوة.



وبحسب بيان للمتحدث باسم شركة الكهرباء الحكومية "PLN"، ماد سوبراتيكا، فإن انقطاع التيار جاء بسبب توقف توربينات الغاز في محطة الكهرباء الرئيسية، وانهيار منشأة الربط في الطرف الغربي من جزيرة جاوة.

وبدأ انقطاع التيار الكهربائي ظهيرة الأحد، وامتد 8 ساعات، ما أدى إلى تعطل إشارات المرور، وبالتالي تفاقمت حالات الازدحام الشديد في جاكرتا.