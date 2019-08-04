مطار معيتيقة يعلن نجاة طائرة مدنية من قصف لقوات حفتر

04 أغسطس 2019 - 10:50 م

أعلن مطار "معيتيقة" الدولي بطرابلس نجاة طائرة مدنية، مساء الأحد، من قصف نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.



وقال المطار، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن طائرة "طيران البراق" (شرطة طيران ليبية خاصة) التي كانت قاصدة مطار قرطاج الدولي في تونس نجت من قصف تعرض له المطار.

ونشرت الصفحة صورة للطائرة تظهر بالقرب منها دخانا متصاعدا ناجما عن القصف، الذي لم توضح طبيعته.

وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرا شائعا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.