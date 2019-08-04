الحرس الثوري الإيراني: ناقلة الوقود المحتجزة "عراقية"

04 أغسطس 2019 - 10:20 م

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أن الناقلة التي احتجزتها قواته الأربعاء في الخليج، عراقية.



جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن قائد المنطقة الثانية في القوات البحرية للحرس الثوري، رمضان زيراهي.



وقال زيراهي إن "السفينة عراقية، وكانت محملة بالوقود المهرب، وأوقفت قرب جزيرة فارسي، وعلى متنها 7 بحارة أجانب".



وأفاد بأن "السفينة كانت تأخذ المحروقات من سفن أخرى وتنقلها لدول عربية في الخليج".



وأشار زيراهي أن "السفينة التي كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب تم توجيهها إلى محافظة بوشهر(جنوب)، قبل تسليم وقودها إلي الشرکة الوطنية لتوزيعه في المحافظة".



ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات العراقية بشأن ما ذكره الحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الحرس الثوري، احتجازه سفينة أجنبية، الأربعاء، كانت تهرب وقود قرب جزيرة "فارسي" في مياه الخليج، بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد.

