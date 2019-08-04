صحيفة مُقربة من ريال مدريد تهاجم «صلاح»

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ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

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شنت صحيفة «الماركا» المحسوبة على ريال مدريد الإسباني، هجومًا لاذعًا على النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بسبب تمركزه الخاطئ في هدف السيتي الأول بشباك الريدز، في كأس الدرع الخيرية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن تمركز صلاح، كان خاطئًا بعدما كسر التسلل، أثناء تمريرة البلجيكي كيفين دي بروين لزميله ديفيد سيلفا، واصفة الفرعون بالنائم خلال هذه الهجمة التي انتهت بهدف للسيتي عن طريق الإنجليزي رحيم سترلينج.

وكان السيتي، قد توج بلقب الدرع الخيرية بعدما حسم المواجهة أمام ليفربول لصالحه عن طريق ركلات الترجيح، (5/4)،  بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي (1/1).

وبات مانشستر سيتي ثاني فريق يفوز بكأس الدرع الخيرية بعد التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ أن فعلها أرسنال عام 2002.

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