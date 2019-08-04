» شاهد.. رسالة نارية من الجندي لـ «دعاة خلع الحجاب»

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خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
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خالد الجندي

خلع الحجاب

لعلهم يفقهون

وجه خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة لمن اعتبرهم لا يستطيعون التحكم في شهواتهم ودعاة خلع المرأة للحجاب، قائلًا: «لو مش عارف تضبط شهواتك، وأوقاتك أو تمسك لسانك، ما تزعلوش على حد من بتوع الشهوات إلى هما اللهم احفظنا ذكرهم الله في سورة النساء».

وأضاف في برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc »، مساء الأحد، أنه يجب الابتعاد عن متبعي الشهوات ودعاة خلع الحجاب، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمًا»، معقبًا: «قولوا للناس اللي بتدعو للشهوات ولخلع الحجاب كده بس ومتتكلمش معاه».

وتابع: «قوله ربنا بلغنا عنك في سورة النساء ويريد الذين يتبعون الشهوات، عايز تقلّع النسوان الحجاب يلا يا عم شيل، ولا تجادل مع أحد لا رفث ولا فسوق ولا جدال خليك في حالك وانتهت القصة».

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