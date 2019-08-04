«ميسى» يُجدد وعده لجماهير برشلونة

04 أغسطس 2019 - 09:02 م

جدد ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتني، وعده لجماهير البلوجرانا في الموسم الجديد، وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي وعد جماهير برشلونة، قبل بداية الموسم الماضي، بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، إلا أن الفريق الكتالوني ودع البطولة ، من الدور نصف النهائي على الرغم من فوزه ذهابًاعلى ليفربول بثلاثية نظيفة، إلا أنه خسر بنتيجة 4-0 في مباراة العودة.

وقال ميسي في تصريحاته التي أبرزها الموقع الرسمي لبرشلونة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"من الصعب أن أقول شيئًا بعد الموسم الماضي، لكنني لست نادمًا عما قلته قبل انطلاق الموسم، لكننا سنقاتل مرة أخرى".

وأضاف:"الموسم الماضي كان صعبًا بعض الشىء، لكنني أثق في اللاعبين والجهاز الفني، أكرر مرة أخرى، لست نادمًا عما قلته، وسنعسى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأكمل:"علينا أن نعطي قيمة للأشياء التي حققناها، برشلونة حقق 8 ألقاب للدوري في آخر 11 عامًا، وهذا أمرًا ليس سهلًا".