  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:15 م
بحث متقدم
برشلونة وارسنال

بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وبرشلونة

أرشيفية

تسريب فيديو إباحي لطبيب مع ممرضة.. والأخيرة: كان مخدرني

تريكة وصلاح

رد مفاجئ من «أبوتريكة» على مهاجمي «صلاح»

الأب والأبناء الضحية

ذبح أسرة كاملة في عمان والشرطة تفجر مفاجأة

سيف نبيل

وفاة فنان شاب شهير في حادث مروع

مونوريل - أرشيفية

لأول مرة.. الـ«مونوريل» يدخل مصر بأمر «السيسي»

النائب العام السعودي

بيان عاجل من النائب العام السعودي

مرتضى منصور

سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»

أضحية العيد - أرشيفية

«العيد فرحة».. الأضحية.. لحمة.. رزق.. واستثمار

أرشيفية

قتلى و جرحى في حادث إطلاق نار بشيكاغو

رد مُفاجئ من فنانة شهيرة على فتاة قالت لها«عيشي عيشت أهلك»

الصفحة الأخيرة

ناهد السباعي
ناهد السباعي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تستعرض«منطقة حساسة» على شاطئ البحر

#

فنانة شهيرة تتصور عارية .. و"صليب" على رقبتها

#

أول رد فعل من "الغندور" على الفيديو المسيء له

#

كيف ردت ناهد السباعي على متابعة قالت لها "عيشي عيشة أهلك"؟

فتاة

ناهد السباعي

إحراج

رد

فنانة شهيرة

هاجمت الفنانة ناهد السباعي أحد متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث وجهت لها اتهاما بالتقليد جينفر لوبيز وأنها لا يمكن ان تصل الى مستواها الفنى.

وقال المتابعة موجهة رسالتها إلى ناهد السباعي : "حد يقول لـ ناهد السباعى تعيش عيشة أهلها لأنها عمرها ما هتبقى جينفر لوبيز وبطلى تقليد بقى".

لترد ناهد السباعى بقوة قائلة : "طيب يا رندا أحب اعرفك مين أهلى اللى إنت عايزني أعيش عيشتهم اللى هما أكبر من جينفر لوبيز بكتير"، ثم استكملت: "جدى من أمى فريد شوقى، جدتي من أمي هدى سلطان، جدى محمد فوزى أخو هدى سلطان، جدى من أبويا عبد المنعم السباعى ضابط من الضباط الأحرار، ومؤلف أروح لمين لأم كلثوم ومؤلف فيلم إسماعيل ياسين فى الجيش ورئيس ومشرف على الإذاعة والتليفزيون وغيرها".

وأضافت: "يوسف السباعي الأديب الكبير وأمى بقى ناهد فريد شوقى منتجة عظيمة من أعمالها (لن أعيش فى جلباب أبى)، (حديث الصباح والمساء)، و(حتى لا يطير الدخان) وغيرها، وأبويا كان كاتب وصحفى ومخرج كبير"، متابعة: "تحبى أكملك يا حلوة ولا كفاية كدة.. لما تبقى تعرفى تعملى حركة من اللى بعملها ابقى اكلمى وعيشى أنت عيشة بلدك بدل عقدة الخواجة ديه".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كواليس جلسة رئيس الأهلي مع «عبد الحفيظ»
» اندلاع حريق هائل في منى بمكة المكرمة
» «المسابقات» تعلن مواعيد مباريات كأس مصر
» تحديد موعد محاكمة شقيق "بوتفليقة" ومسئولين سابقين
» مانشستر سيتي بطلًا للدرع الخيرية على حساب ليفربول
» إيران تحتجز ناقلة نفط بمنطقة الخليج
» ببعثة الحج.. وفاة ثلاث حجاج مصريين
» الزمالك يحسم الصفقة الـ11 في الانتقالات الصيفية
» انتحار شاب بالشرقية هربًا من الزواج
» الأزهر يطالب المجتمع الدولي بتوحيد جهوده لمواجهة الإرهاب
» قتلى و جرحى في حادث إطلاق نار بشيكاغو

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج