ابنة شقيق "باسم يوسف" التي أهلت مصر لكأس العالم

04 أغسطس 2019 - 07:51 م

أبدى الإعلامي الساخر باسم يوسف، فخره بمساهمة ابنة أخوه فريدة تامر يوسف في تأهل منتخب السلة تحت 16 عامًا إلى بطولة كأس العالم لأول مرة بعد غياب 10 سنوات، والمقرر إقامتها في رومانيا.

وكتب باسم يوسف عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا في منتهى الفخر إن فريدة تامر يوسف بنت أخويا جزء من منتخب مصر تحت 16 سنة اللي أتأهل لكاس العالم لأول مرة من اكتر من عشر سنين».

وأضاف، «دايما كان اللي بيتأهل أنجولا و مالي.. مصر فازت على أنجولا في قبل النهائي باكتر من عشرين نقطة عشان تقابل مالي في النهائي لكن خلاص الفريقين تأهلوا».

وتابع، «فريدة جالها إصابة خطيرة في وشها ومناخيرها انكسرت في التدريب قبل البطولة.. كان الاختيار انها تعمل عملية او تلبس ماسك في الماتشات و تأجل العملية لبعدين».

وأتم الإعلامي الساخر حدثيه، «مالي كسبت في النهائي وده فريق مرعب كسب ماتشاته بفرق 70-80 نقطة لكن كده كده حنشوفهم في رومانيا في كاس عالم 2020».





