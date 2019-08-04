رد مفاجئ من «أبوتريكة» على مهاجمي «صلاح»

04 أغسطس 2019 - 07:28 م

دافع محمد أبو تريكة، نجم الأهلي الأسبق، عن منتقدي مستوى النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني مع فريقه، موكدًا أن لا يحتاج أن يثبت ذلك كل مباراة لأنه واحد من أفضل 10 لاعبين في العالم.

وقال أبو تريكة في حديثه عبر قناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "محمد صلاح لا يحتاج أن يثبت أي شيء لأحد هو واحد من أفضل 10 لاعبين في العالم وينافس على الأفضل."

وشارك محمد صلاح في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي والتي انتهت لصالح بطل الثلاثية المحلية بعد اللجوء لركلات الترجيح.

وتابع: "صلاح خلق لنفسه الكثير من الفرص خلال المباراة وسدد 10 كرات على المرمى، لكن الأهداف دائمًا ما تأتي بالتوفيق والحظ."

واختتم حديثه عن مواطنه المصري، قائلًا: "صلاح ظهر في جاهزية بدنية رائعة خلال المباراة بالرغم من أنه شارك في أمم أفريقيا وواجه بعض المصاعب لكنه تجاوز كل هذا ظهور بشكل جيد."

ويتنافس محمد صلاح في القائمة المكونة من 10 لاعبين للحصول على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب على مستوى العالم في عام 2019.