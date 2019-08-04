تسريب فيديو إباحي لطبيب مع ممرضة.. والأخيرة: كان مخدرني

04 أغسطس 2019 - 07:26 م

انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر تطبيق واتساب ثم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو إباحي، هز مدينة مراكش المغربية، بطلاه طبيب وممرضة يقال أنهما يعملان داخل أحد مستشفيات مراكش.

الفيديو الذي قام الطبيب بالتقاطه يظهره مع خليلته وهما في وضعيات جنسية داخل أحد أجنحة المستشفى تزامنا مع وقت مداومتهما هناك.

ووفقًا لصحف محلية، ذكرت مصادر إعلامية، أن الفيديو تم تصويره من طرف طبيب بأحد مستشفيات عاصمة النخيل، عندما كان يمارس الجنس على ممرضته بأحد الأجنحة أثناء وقت مداومتهما الليلية.

وقالت مصادر محلية أن بطلة الفيديو الإباحي خرج بتعليق تؤكد فيه أن الطبيب قام بتخديرها واستغلالها جنسيا فيما بعد، ، وأنها مارست الجنس بدون دراية وكانت فاقدة لوعيها، أنذاك استغلها الطبيب جنسيا وهو الأمر الذي ستكشف عنه التحقيقات الأمنية التي تمت مباشرتها فور تسريل الفيديو.