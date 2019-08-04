  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:15 م
بحث متقدم
برشلونة وارسنال

بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وبرشلونة

أرشيفية

تسريب فيديو إباحي لطبيب مع ممرضة.. والأخيرة: كان مخدرني

تريكة وصلاح

رد مفاجئ من «أبوتريكة» على مهاجمي «صلاح»

الأب والأبناء الضحية

ذبح أسرة كاملة في عمان والشرطة تفجر مفاجأة

سيف نبيل

وفاة فنان شاب شهير في حادث مروع

مونوريل - أرشيفية

لأول مرة.. الـ«مونوريل» يدخل مصر بأمر «السيسي»

النائب العام السعودي

بيان عاجل من النائب العام السعودي

مرتضى منصور

سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»

أضحية العيد - أرشيفية

«العيد فرحة».. الأضحية.. لحمة.. رزق.. واستثمار

أرشيفية

قتلى و جرحى في حادث إطلاق نار بشيكاغو

«المسابقات» تعلن مواعيد مباريات كأس مصر

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

#

«أبو تريكة» يهنئ منتخب المغرب لفوزه على نامبيا

#

اختيار ملعب بتروسبورت لمباريات الأهلي بالدوري

#

أول تعليق من "الأهلي" على تأجيل مباراة بيراميدز

المصريون

الزمالك

الاهلى

كأس مصر

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات بطولة كأس مصر والتي تنطلق بمباراة الأهلي أمام بيراميدز المتبقية من دور الـ 16 النهائي.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الأهلي أمام بيراميدز (الثامنة من مساء يوم السبت 17 أغسطس على ملعب برج العرب)

دور الـ 8

الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز أمام حرس الحدود (السادسة من مساء يوم الأربعاء 28 أغسطس على ملعب برج العرب

الزمالك أمام مصر المقاصة (التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 28 أغسطس بستاد السلام)

الدور قبل النهائي

الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة أمام الاتحاد السكندري (السادسة من مساء يوم الأحد 1 سبتمبر بملعب الإسماعيلية)

الفائز من المباراة الأخرى أمام بتروجت (التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد 1 سبتمبر على ملعب برج العرب)


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كواليس جلسة رئيس الأهلي مع «عبد الحفيظ»
» اندلاع حريق هائل في منى بمكة المكرمة
» «المسابقات» تعلن مواعيد مباريات كأس مصر
» تحديد موعد محاكمة شقيق "بوتفليقة" ومسئولين سابقين
» مانشستر سيتي بطلًا للدرع الخيرية على حساب ليفربول
» إيران تحتجز ناقلة نفط بمنطقة الخليج
» ببعثة الحج.. وفاة ثلاث حجاج مصريين
» الزمالك يحسم الصفقة الـ11 في الانتقالات الصيفية
» انتحار شاب بالشرقية هربًا من الزواج
» الأزهر يطالب المجتمع الدولي بتوحيد جهوده لمواجهة الإرهاب
» قتلى و جرحى في حادث إطلاق نار بشيكاغو

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج